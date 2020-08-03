Стало известно, по каким причинам жители Башкирии переезжают в другие страны
В Башстате сообщили, по каким причинам жители Башкирии переезжают в другие страны. За первые четыре месяца 2020 года из республики за границу уехало 1724 человека.
Большая часть людей – 1520 – покинули регион в связи с возвращением на историческую родину. Еще 17 человек переехали из-за личных и семейных причин. Шесть жителей решились на жизнь в другой стране из-за работы, четверо – из-за учебы. Трое вернулись к прежнему месту жительства.
Основными причинами переезда на постоянное место жительства в Башкирию из других государств стали заработки (599) и личные (семейные) обстоятельства (781).
ИСТОЧНИК KP.RU