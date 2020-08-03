Приступ ревности довел жителя Башкирии до больничной койки

3 Авг. 2020 2020-08-02T21:41:12+03:00

В ответ на его претензии подруга ударила мужчину ножом

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Житель Башкирии угодил в больницу после домашней ссоры. 39-летнего жителя села Байки Караидельского района госпитализировали с ножевым ранением живота. Поиск виновных привел полицию к гражданской супруге пострадавшего. Оказалось, что 35-летняя женщина уже подозревалась в причинении легкого вреда здоровью мужчины, но тогда пара примирилась в суде.

На этот раз конфликт вспыхнул после застолья. Мужчина вышел в магазин, а когда вернулся, сожительница резала арбуз. Пострадавший из-за чего-то приревновал свою подругу, а та в разгар препирательств всадила в него нож. Испугавшись, женщина убежала к соседке.

"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ", - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщину поместили под административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU