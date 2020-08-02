Под Уфой скотник напал с ножом на скотника

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:25:42+03:00

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В минувший четверг, 30 июля, в клинику БГМУ с ножевыми ранениями привезли молодого жителя Уфимского района. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в силовых органах, на парня, который работал скотником в поселке Чернолесовский, напал его коллега.

Драка двоих тружеников сельского хозяйства произошла по вполне бытовой причине. Вечером два скотника сели выпивать. Слово за слово началась ссора, которая тут же переросла в драку. Более старший, 56-летний мужчина, ударил ножом 28-летнего коллегу.

Полиция уже задержала подозреваемого. К слову, ранее он уже был судим по 139-й статье уголовного кодекса — он проник в чужой дом без спроса. Расследование нового уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU