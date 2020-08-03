2020-08-02T21:42:07+03:00
Происшествия

Жители Башкирии собирают деньги для девушки, пострадавшей в жутком ДТП

Она и трое ее друзей разбились на трассе в Татарстане
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: @k.a.alenaФото: @k.a.alena
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Поздно вечером 28 июля в Елабужском районе Татарстана произошла страшная авария с участием жителей Башкирии. В десятом часу вечера на подъезде к Елабуге 20-летний водитель из Уфы на "Шевроле Лачетти" выехал на встречку, по-видимому, обгоняя впереди идущее авто, и столкнулся с КАМАЗом. От удара колоссальной силы оба автомобиля улетели в кювет, у иномарки вырвало двигатель. Судя по снимкам с места аварии, от легкого автомобиля фактически ничего не осталось.

23-летняя Алена К. из Уфы находилась в салоне иномарки в момент столкновения. Двое ее знакомых - 23-летняя девушка и 21-летний парень - погибли на месте. Сама Алена и водитель получили тяжелые травмы и были госпитализированы. По информации телеканала «Елабуга 24», молодой человек получил перелом костей таза, травму живота и колена, рваную рану плеча и другие травмы. У Алены выявили закрытый перелом теменной кости, левой плечевой кости со смещением, ушиб грудной клетки и тупую травму живота.

Фото: tve24.ru

Фото: tve24.ru

По словам родных Алены, ее в состоянии комы перевели в реанимацию в Казани, она очень слаба.

"Находится под аппаратом, так как самостоятельно дышать не может. Повреждены лёгкие, грудная клетка, ребра переломанные.Стоят трубки для того, чтобы уходила жидкость из лёгких и поджелудочной (извините, я не медик, поэтому своими словами). Тупая травма головы, переломана челюсть, нос. Руки, ноги тоже переломаны, - рассказала о состоянии девушки ее тетя Татьяна В. - Врачи, сказали, что нам остаётся только молиться".

Сейчас семья и друзья Алены собирают средства на ее лечение. Информацию о том, как помочь девушке, можно найти на страничке ее тети.

Перед тем, как перевести деньги, предлагаем связаться с родственниками и убедиться, что ваши средства будут направлены по назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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