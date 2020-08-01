2020-08-01T19:10:26+03:00
Происшествия

В Уфе около садов обнаружили тело неизвестной женщины

Труп несчастной направили на экспертизу
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

На днях в районе садового товарищества «Изобилие» в Октябрьском районе Уфы был обнаружен труп неизвестной женщины. Случайные прохожие наткнулись на него в лесу, буквально в двухстах метрах от дачного домика. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело уже начало разлагаться. Это значительно затрудняет установление личности погибшей.

По словам собеседника, по предварительной информации погибшей женщине около 60 лет. Сейчас специалисты изъяли ее одежду чтобы найти родственников – вдруг кто-то узнает ее по ней. Тело же направили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе на территории школы обнаружили труп мужчины
В Уфе около садов обнаружили тело неизвестной женщины
Вратаря «Уфы» Александра Беленова назвали лучшим голкипером прошедшего сезона
В Башкирии на трассе насмерть сбили пешехода: водитель скрылся с места аварии
Парочку в Башкирии застукали за интимом на остановке
Популярный у жителей Башкирии горнолыжный курорт продают на Авито
Жители Башкирии выстроились в огромную очередь на открытии нового ТЦ
В Башкирии неизвестные расстреляли мужчину во дворе собственного дома и скрылись
В Башкирии простились с жестоко убитой на глазах двоих детей матерью
Башкирия стала лидером по убийствам с последующим расчленением
В Башкирии разыскивают пропавшего подростка с необычным именем
История с избиением ребенка родителями в Башкирии заинтересовала следователей СКР
В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка
В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили еще у 35 человек
Стало известно, в каком районе Уфы больше всего безработных
Власти Башкирии хотят ограничить посещение шихана Торатау
За год из Башкирии навсегда уехали почти 50 тысяч человек
Спасатели назвали самые опасные пляжи Уфы
В Уфе до середины октября перекроют улицу Мустая Карима
Известно, какая погода ждет жителей Башкирии в начале августа