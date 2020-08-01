В Уфе около садов обнаружили тело неизвестной женщины

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:10:26+03:00

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На днях в районе садового товарищества «Изобилие» в Октябрьском районе Уфы был обнаружен труп неизвестной женщины. Случайные прохожие наткнулись на него в лесу, буквально в двухстах метрах от дачного домика. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело уже начало разлагаться. Это значительно затрудняет установление личности погибшей.

По словам собеседника, по предварительной информации погибшей женщине около 60 лет. Сейчас специалисты изъяли ее одежду чтобы найти родственников – вдруг кто-то узнает ее по ней. Тело же направили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU