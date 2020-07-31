2020-07-31T12:04:22+03:00
Общество

В Башкирии назвали города и районы, где рождается больше всего детей

В лидерах оказался Бурзянский район
Яна БАЗЕКИНА
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Больше всего новорожденных зарегистрировано в Бурзянском районеБольше всего новорожденных зарегистрировано в Бурзянском районеФото: Иван ВИСЛОВ
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Аналитики Башстата рассказали, в каких городах и районах Башкирии рождается больше всего детей. Как сообщает портал UfacityNews.ru, в лидерах неожиданно оказался Бурзянский район – там показатель составляет 21,1 на тысячу человек. На второе место выбился Салаватский район – там на тысячу населения приходится 15 новорожденных, а вот на третьем месте расположился Архангельский район с показателем 14,9 на 1000.

Также в пятерку самых плодовитых городов и районов вошел и Баймак с показателем 13,6, а замыкает топ лидеров Белорецкий район (10,4 на 1000 человек). А вот в Федоровском районе с рождаемостью обстоят плохо – там показатель рождаемости составляет всего 5,7 на 1000.

Всего с января по апрель (последние зарегистрированные данные) в Башкирии родилось 13137 младенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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