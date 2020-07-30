2020-07-30T12:48:06+03:00
Происшествия

Школьницу из Башкирии на пляже пытались изнасиловать двое неизвестных

В полицию заявила мама 14-летней девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина рассказала полицейским о нападении на ее дочьЖенщина рассказала полицейским о нападении на ее дочьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В башкирском городе Стерлитамаке неизвестные мужчины пытались изнасиловать 14-летнюю школьницу. В отдел полиции обратилась мама потерпевшей девочки, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Женщина пришла с заявлением к правоохранителям утром 28 июля. Она рассказала, что накануне в полночь на берегу реки Стерля на ее дочь напали двое неизвестных. Она полагает, что злоумышленники намеревались изнасиловать девочку, однако каким-то образом той удалось отбиться.

Стражи порядка приняли сообщение горожанки. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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