Школьницу из Башкирии на пляже пытались изнасиловать двое неизвестных

30 Июль 2020 2020-07-30T12:48:06+03:00

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В башкирском городе Стерлитамаке неизвестные мужчины пытались изнасиловать 14-летнюю школьницу. В отдел полиции обратилась мама потерпевшей девочки, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Женщина пришла с заявлением к правоохранителям утром 28 июля. Она рассказала, что накануне в полночь на берегу реки Стерля на ее дочь напали двое неизвестных. Она полагает, что злоумышленники намеревались изнасиловать девочку, однако каким-то образом той удалось отбиться.

Стражи порядка приняли сообщение горожанки. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU