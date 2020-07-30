Школьницу из Башкирии на пляже пытались изнасиловать двое неизвестных
В башкирском городе Стерлитамаке неизвестные мужчины пытались изнасиловать 14-летнюю школьницу. В отдел полиции обратилась мама потерпевшей девочки, сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Женщина пришла с заявлением к правоохранителям утром 28 июля. Она рассказала, что накануне в полночь на берегу реки Стерля на ее дочь напали двое неизвестных. Она полагает, что злоумышленники намеревались изнасиловать девочку, однако каким-то образом той удалось отбиться.
Стражи порядка приняли сообщение горожанки. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU