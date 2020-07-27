2020-07-27T17:23:13+03:00
Общество

Бизнес-омбудсмен Башкирии нашел объявление с пикантными услугами 17-летней девушки

Плату за свои услуги она хочет небольшую
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Фото со страницы Флюра АсадуллинаФото со страницы Флюра Асадуллина
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о находке на сайте объявлений «Авито». Бизнес-омбудсмена удивило предложение услуг от несовершеннолетней девушки.

По словам Асадуллина, на сайте он находился во время поиска сотрудника в штат, что привело его к анкете 17-летней жительницы республики. Девушка за небольшую плату предлагает проверить на измену любого парня, написал омбудсмен.

«Ищем сотрудника в штат, и в «Авито» попался вариант, предлагающей такую опцию...Как вам? И совсем не дорого», – прокомментировал увиденное уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В анкете указано, что стоимость проверки составляет 150 рублей, при этом никаких личных встреч быть не должно, весь процесс разоблачения происходит исключительно онлайн. Фотография, размещенная в анкете, не раскрывает лица своей обладательницы.

В профиле также указана информация, что услугу предоставляет девушка-студентка из Уфы, которая проживает в Орджоникидзевском районе столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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