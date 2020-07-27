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Стало известно, в каких больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу

Ограничительные мероприятия действуют в двух медучреждениях
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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на фото - Противотуберкулезный диспансер РБ // vk.com/tubrb

на фото - Противотуберкулезный диспансер РБ // vk.com/tubrb

Роспотребнадзор Башкирии сообщил, в каких больницах республики введен двухнедельный карантин из-за коронавирусной инфекции по состоянию на 27 июля.

Частичные ограничительные мероприятия с 17 июля действуют в двух лечебных организациях:

– Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (карантин в отделении реанимации и операционном блоке);

– Верхне-Татышлинская ЦРБ (в терапевтическом отделении).

Напомним, с начала пандемии коронавирусом в Башкирии заразилось 6607 человек (36 за минувшие сутки).

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