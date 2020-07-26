В Уфе начнут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте
Пассажирам будет отказано в проезде, если у них нет маски
С перевозчиками проведут беседу о необходимости надевать маски как водителям автобусов, так и пассажирам.
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В столице Башкирии в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 27 июля запланированы проведение рейдовых мероприятий по соблюдению масочного режима на общественном транспорте.
С перевозчиками проведут беседу о необходимости надевать маски как водителям автобусов, так и пассажирам. Известно, что пассажирам могут отказать в проезде, если у него не будет средств индивидуальной защиты.
Напомним, что в регионе продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU