На трассе в Башкирии погиб водитель из Тульской области

24 Июль 2020 2020-07-24T07:43:31+03:00

За рулем кроссовера он столкнулся с легковушкой

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 июля, около семи часов утра на территории Благоварского района Башкирии произошло ДТП. Подробности аварии передали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент был зафиксирован на 1395 километре федеральной трассы М-5. Столкнулись кроссовер Haval под управлением 47-летнего жителя Тульской области и попутная «Лада Гранта», за рулем которой сидел 29-летний мужчина из Буздякского района.

фото: ГИБДД РБ

После удара иномарка съехала в кювет и опрокинулась, водитель скончался до приезда бригады медиков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU