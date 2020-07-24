На трассе в Башкирии погиб водитель из Тульской области
Сегодня, 24 июля, около семи часов утра на территории Благоварского района Башкирии произошло ДТП. Подробности аварии передали в региональной Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент был зафиксирован на 1395 километре федеральной трассы М-5. Столкнулись кроссовер Haval под управлением 47-летнего жителя Тульской области и попутная «Лада Гранта», за рулем которой сидел 29-летний мужчина из Буздякского района.
фото: ГИБДД РБ
После удара иномарка съехала в кювет и опрокинулась, водитель скончался до приезда бригады медиков.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU