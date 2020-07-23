2020-07-23T12:52:39+03:00
Общество

При разборе воинской части в Башкирии обнаружили бутылку с посланием полувековой давности

Призывники 70-х годов оставили в бутылке привет из прошлого
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Стерлитамаке при разборе воинской части было обнаружено послание призывников 70-х годов прошлого века. Они свернули записку «трубочкой» и положили ее в бутылку с этикеткой «Десертный напиток «Орловский».

О послании стало известно из социальных сетей города Пензы. Участник разбора части опубликовал в одном из городских пабликов пост следующего содержания:

«У нас разбирают воинскую часть на Первомайске, и нашли «письмо времени» кого-то из ваших земляков, мне кажется, что это кого-то заинтересует, может, кто-то себя узнает, просто было бы очень интересно увидеть людей, которые в то время служили», – написал автор поста.

Записку, оставленную призывниками, изрядно потрепало время, однако некоторые фрагменты на листе бумаги можно разглядеть. Например, две фамилии: Гаязутдинова Н. Ш. из Зеленодольска (Татарстан) призыва 1971 года и Мельникова Н.В. из Пензы 1972 года поступления на службу. С краю на измятом клочке бумаги также есть надпись «Делали дверь и нишу 1973 г.»

В комментариях под постом объявился житель Пензы, который написал, что Мельниковым из послания мог быть его дядя – Николай Васильевич. Однако он, к сожалению, уже умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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