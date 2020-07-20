Произошел конфликт из-за девушки: подробности жестокого убийства уфимца в центре города

20 Июль 2020 2020-07-20T17:40:04+03:00

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В МВД Башкирии рассказали подробности жестокого убийства 32-летнего мужчины, которого зарезали возле кафе на остановке «Спортивная» в ночь на 18 июля. По предварительной версии, подозреваемый в убийстве был знаком со своей жертвой – они вместе сначала зашли в кафе, а потом, выйдя на улицу, поссорились из-за девушки. Ссора переросла в драку, и в итоге ранее судимый 22-летний житель Черниковки три раза ударил ножом в грудь и живот своего оппонента. От острой кровопотери мужчина скончался несмотря на то, что его пытались откачать приехавшие медики.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

- Подозреваемый находится под стражей. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение расследования уголовного дела, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU