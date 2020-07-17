2020-07-17T18:03:31+03:00
Происшествия

В Уфе задержали предполагаемого насильника женщины

Жертва заявила, что незнакомый напал на нее в строительном вагончике
Эльвина АПАРИНА
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Жертва заявила, что под угрозой ножа он совершил сексуальные действия в отношении нее.Жертва заявила, что под угрозой ножа он совершил сексуальные действия в отношении нее.
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Следователи Уфы задержали 50-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления по статье 131 УК РФ (изнасилование). Как ранее сообщала «КП – Уфа», 52-летняя уфимка заявила, что ее изнасиловал малознакомый мужчина, с которым она распивала алкогольные напитки в строительном вагончике. Жертва заявила, что под угрозой ножа он совершил сексуальные действия в отношении нее.

Личность предполагаемого преступника правоохранители установили в кратчайшие сроки, и вскоре он был задержан на территории столицы Башкирии.

- В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СКР по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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