2020-07-17T16:57:52+03:00
Авто

Пьяный уфимец разъезжал по городу с тремя детьми в салоне авто

Об этом сообщили в столичной ГИБДД
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимца отстранили от управления, а машину переместили на автостоянку.Уфимца отстранили от управления, а машину переместили на автостоянку.
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Инцидент произошел вечером 16 июля. На трассе УфаОренбург сотрудники ДПС остановили Hyundai Accent. Во время проверки документов от 38-летнего водителя исходил запах алкоголя, к тому же он невнятно разговаривал.

«Автоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, который подтвердил состояние алкогольного опьянения. В парах его выдыхаемого воздуха прибор алкотестер показал 1,655 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха», – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Более того, мужчина управлял автомобилем, не имея соответствующей категории прав, а в слоне легковушки сидели трое несовершеннолетних. По словам водителя, он вместе с ними возвращался домой. Уфимца отстранили от управления, а машину переместили на автостоянку. 38-летнего мужчину привлекли к административной ответственности. По совокупности нарушений ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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