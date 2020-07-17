2020-07-17T15:25:28+03:00
Происшествия

МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение в республике

Местами в регионе прогнозируется шквалистый ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Местами в Башкирии прогнозируется сильный ветер и ливниМестами в Башкирии прогнозируется сильный ветер и ливниФото: Алексей БУЛАТОВ
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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на территории республики. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра.

В ближайшие сутки в регионе установится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, локально ливни. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами усилится до шквалистого – 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 19-24°, по востоку до 13°, днем 29-34°, по юго-востоку до 39°.

«Местами по республике ожидается сильная жара 38-40°, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности», – добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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