МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение в республике

17 Июль 2020 2020-07-17T15:25:28+03:00

Местами в Башкирии прогнозируется сильный ветер и ливни Фото: Алексей БУЛАТОВ

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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на территории республики. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра.

В ближайшие сутки в регионе установится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, локально ливни. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами усилится до шквалистого – 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 19-24°, по востоку до 13°, днем 29-34°, по юго-востоку до 39°.

«Местами по республике ожидается сильная жара 38-40°, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности», – добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU