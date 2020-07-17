Опубликован рейтинг районов и городов Башкирии по количеству людей с ожирением Фото: Евгения ГУСЕВА

Медики Башкирии подготовили доклад, в котором рассказали о количестве людей с выявленным ожирением за последние пять лет в разных районах и городах республики.

Так, «существенно напряженной ситуацию» назвали в Кумертау, Чишминском, Шаранском, Чекмагушевском, Дюртюлинском районах и городе Стерлитамаке.

Критическая ситуация сложилась (превышение нормы до 2,5 раз)в Кигинском, Мечетлинском и Федеровском районах.

«Условно-катастрафической» назвали ситуацию в Салаватском, Альшеевском, Бирском, Бураевском, Ермекеевском, Мишкинском, Бакалинском, Бурзянском, Татышлинском, Бакалинском, Янаульском, Баймакском, Учалинском, Белорецком, Гафурийском, Зианчуринском и Буздякском районах республики – тут количество граждан с ожирением превышает норму более чем в 2,5 раза.