2020-07-17T14:18:33+03:00
Общество

На всех выездах из Уфы дежурят экипажи ГИБДД и эвакуаторы

Таким образом городские власти надеются избежать пробок в случаях ДТП
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Уфыфото: администрация Уфы
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С 13:00 17 июля на всех выездах из Уфы организовано дежурство экипажей ГИБДД и эвакуаторов. Как сообщили в городской администрации, эти меры приняты, чтобы «при возникновении ДТП в кратчайшие сроки освободить проезжую часть» и избежать пробок.

Кроме того, с 11 часов утра все реверсивные светофоры на Бельском мосту работают на выезд. Городским службам поручили приостановить работы на выездах и убрать коммунальную технику с проезжей части.

Администрация Уфы призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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