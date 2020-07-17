На всех выездах из Уфы дежурят экипажи ГИБДД и эвакуаторы
Таким образом городские власти надеются избежать пробок в случаях ДТП
фото: администрация Уфы
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С 13:00 17 июля на всех выездах из Уфы организовано дежурство экипажей ГИБДД и эвакуаторов. Как сообщили в городской администрации, эти меры приняты, чтобы «при возникновении ДТП в кратчайшие сроки освободить проезжую часть» и избежать пробок.
Кроме того, с 11 часов утра все реверсивные светофоры на Бельском мосту работают на выезд. Городским службам поручили приостановить работы на выездах и убрать коммунальную технику с проезжей части.
Администрация Уфы призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU