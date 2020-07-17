2020-07-17T13:37:48+03:00
Общество

Власти Уфы огласили дату открытия кинотеатра под открытым небом

Для зрителей выделено 54 парковочных места
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / "Три шурупа" автокинотеатрфото: vk.com / "Три шурупа" автокинотеатр
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Власти Уфы назвали дату открытия нового автокинотеатра – 20 июля. «Три шурупа» - именно так назвали зал под открытым небом - расположится на территории центрального парка культуры и отдыха имени Мажита Гафури.

На площадке объекта зрители смогут посмотреть фильмы на большом экране, сидя в своих машинах. Всего выделено 54 парковочных места. Звуковой ряд будет транслироваться в аудиосистемы автомобилей.

«Также на площадке предусмотрен фудкорт с выбором еды, снеков, и напитков. Общая стилистика автокинотеатра выдержана в стиле Pin-Up», – сообщили в мэрии.

Первый кинопоказ начнется 21 июля в 00:30. Расписание фильмов до 2 августа – ниже.

фото: администрация Уфы

фото: администрация Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU

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