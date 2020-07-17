Пропавший на берегу реки 5-летний мальчик из Башкирии найден мертвым

17 Июль 2020 2020-07-17T12:59:17+03:00

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В Башкирии нашли мертвым 5-летнего Максима Ш., пропавшего на берегу реки Демы в Чишминском районе 15 июля. Тело было обнаружено в воде, недалеко – на расстоянии километра – от места исчезновения. На поверхность ребенка вытащили водолазы. Информацию подтвердили в МЧС РБ.

Напомним, мальчик находился на необорудованном пляже вместе с родителями и сверстниками, а затем пропал из виду, оставив обувь на берегу. Взрослые спохватились только спустя 30-40 минут после пропажи ребенка.

Максима искали всю ночь, однако безрезультатно. Позже к делу подключились полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. В итоге ребенка удалось обнаружить только спустя два дня. По всей видимости, он утонул, после чего его тело унесло течением.

ИСТОЧНИК KP.RU