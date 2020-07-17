Глава Башкирии утвердил порядок выплат врачам частных клиник за лечение ковидных пациентов

17 Июль 2020 2020-07-17T13:01:00+03:00

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В Башкирии медики частных клиник могут получить доплату за обслуживание пациентов с коронавирусом и лиц из группы риска. Деньги на это выделяет федеральный резервный фонд. Порядок выплат врачам своим постановлением утвердил глава Башкирии Радий Хабиров.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, стимулирующие выплаты будут рассчитываться в следующих размерах:

–врачам с высшим (немедицинским) образованием – 36,5 тысячи (в условиях стационара) и 29,2 тысячи (при оказании первичной помощи) рублей;

– среднему медицинскому персоналу – 18,2 тысячи и 14,6 тысячи рублей;

– младшему медицинскому персоналу – 11 тысяч и 7,3 тысячи рублей.

Средствами будет распоряжаться министерство здравоохранения Башкирии. Чтобы получить субсидии, клиникам нужно будет написать заявление в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU