2020-07-17T11:54:55+03:00
Происшествия

Водитель из Башкирии погиб при опрокидывании авто в кювет

Пожилой мужчина получил смертельные травмы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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На территории Башкирии зафиксировано очередное ДТП с летальным исходом. Оно произошло вечером 16 июля на пятом километре трассы Кумертау-Ермолаево-Маячное в Куюргазинском районе республики.

По данным региональной Госавтоинспекции, 70-летний житель Кумертау на вазовской «четырнадцатой» не вписался в поворот, из-за чего машина вылетела с дороги в кювет. В ходе аварии пенсионер получил смертельные травмы. Он скончался до приезда кареты скорой помощи. В деталях трагедии разбираются инспекторы ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии случилось 14 аварий, в которых 15 человек получили травмы и двое – погибли. Еще один инцидент с летальным исходом был зафиксирован на трассе Уфа-Оренбург, где легковушка столкнулась сразу с двумя грузовиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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