Глава Минздрава Башкирии пообещал в течение 48 часов увеличить коечный фонд в ковид-госпиталях на тысячу мест

17 Июль 2020 2020-07-17T11:36:27+03:00

Максим Забелин заявил об этом на совещании с руководителем республики

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Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин пообещал «в течение 48 часов» увеличить коечный фонд в ковид-госпиталях на тысячу мест. Соответствующее заявление чиновник сделал на тематическом онлайн-совещании с руководителем республики Радием Хабиров 16 июля.

«В госпитальных базах развернуты почти три тысячи мест для лечения пациентов с COVID-19, в течение сорока восьми часов мы готовы дополнительно открыть ещё тысячу коек», – сказал главе Забелин.

Министр также отметил, что за все время пандемии в Башкирии было проведено почти полмиллиона тестов на коронавирус – это «в два раза больше от первоначально запланированных цифр».

Напомним, ранее Хабиров заявил, что коечный фонд нового инфекционного центра в селе Зубово «весь забит».

ИСТОЧНИК KP.RU