В Башкирии за 16-17 июля по выздоровлению от коронавируса выписано рекордное число жителей
В Башкирии обновилась статистика по коронавирусной инфекции. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в республике вирус подхватили еще 60 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии и до сегодняшнего дня, 17 июля, составило 6194 жителей.
В регионе также зафиксировано рекордное число пациентов, выписанных по выздоровлению. За минувшие 24 часа с учета было снято 252 бывших носителей коронавируса.
В статистику федерального оперштаба только сегодня попал 20-й житель Башкирии, умерший от COVID-19. Напомним, о нем Минздрав рассказал еще 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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