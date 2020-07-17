В Башкирии за 16-17 июля по выздоровлению от коронавируса выписано рекордное число жителей

17 Июль 2020 2020-07-17T10:47:02+03:00

За тот же промежуток времени ковид подхватили еще 60 человек

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В Башкирии обновилась статистика по коронавирусной инфекции. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в республике вирус подхватили еще 60 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии и до сегодняшнего дня, 17 июля, составило 6194 жителей.

В регионе также зафиксировано рекордное число пациентов, выписанных по выздоровлению. За минувшие 24 часа с учета было снято 252 бывших носителей коронавируса.

В статистику федерального оперштаба только сегодня попал 20-й житель Башкирии, умерший от COVID-19. Напомним, о нем Минздрав рассказал еще 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU