2020-07-17T09:41:17+03:00
Общество

Башкирия вошла в число регионов с ожидаемым снижением заболеваемости коронавирусом

Республика находится в так называемой светло-красной зоне
Зиля ЗИНУРОВА
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Во всех регионах России коронавирусная инфекция пошла на спад. Об этом пишут коллеги из РИА Новости со ссылкой на Центр экономических исследований.

По мнению специалиста Агаси Тавадяна, страна медленно выходит из сложной эпидемиологической обстановки. Ситуация в каждом регионе индивидуальная, что не позволяет говорить о стремительности спада.

На карте распространения COVID-19, составленной Роспотребнадзором, есть четыре цветовые зоны. В зеленую зону, где наблюдается существенное снижение заболеваемости, входят 16 регионов РФ. 31 субъект находятся в желтой зоне с медленным снижением.

Башкирия вместе с 20 регионами делят светло-красные области заболеваемости с ожидаемым снижением. В красную зону вошли 15 регионов, где расположен самый высокий уровень заражения.

Как сказал специалист, данные об этом меняются каждую неделю. Поэтому необходимо отслеживать процессы снижения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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