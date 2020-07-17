2020-07-17T09:11:04+03:00
Общество

«Судак, треска, щука, сом, окунь»: Хартикайнен просит помощи у уфимских рыбаков

Форвард ищет места, где можно посидеть с удочкой
Рустем АХУНОВ
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Хартикайнен обратился к уфимским рыбакам с необычной просьбойХартикайнен обратился к уфимским рыбакам с необычной просьбой
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Финский легионер «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен обратился к жителям Уфы с просьбой подсказать ему места для рыбалки.

Об увлечениях самого «опытного» по количеству проведенных игр в «Салавате» хоккеист (следующий сезон будет для финна уже восьмым в его карьере – ред) знают все любители башкирского хоккея – Хартикайнен постоянно выкладывает снимки с рыбалки и охоты. Судя по социальным сетям, отпуск финн проводил исключительно на рыбалке со своими приятелями.

Вовь оказавшись в Уфе, Хартикайнен попросил своих подписчиков в Instagram показать ему рыбные места рядом с Уфой.

- Судак, треска, щука, сом, окунь. Озеро или река – без разницы. Уфимцы, помогите мне, я с удовольствием отправлюсь с вами на рыбалку! – пишет форвард.

Напомним, что весной 2019 года, сразу после победы в серии с «Металлургом» Хартикайнен выложил в соцсетях фотографию с двумя трофейными лисами. Примечательно, что именно лисенок Тимоша является официальным маскотом клуба из Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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