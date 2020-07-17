«Ночь искали – не нашли»: под Уфой на берегу реки пропал 5-летний мальчик

17 Июль 2020 2020-07-17T08:58:56+03:00

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Под Уфой на реке Деме рядом с селом Черниговка пропал 5-летний Максим Шыршов. Ребенка ищут сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.

Максим исчез около семи часов вечера 15 июля. По словам близких, за мальчиком не доглядели родители. Как передали в МЧС, они спохватились только спустя 30-40 минут. На берегу была обнаружена только обувь ребенка.

«Ночь искали – не нашли, есть версия что утонул, водолазы заплывали – тоже нет результатов, может, кто отдыхал и видел, отзовитесь, пожалуйста! Может, мальчик ушёл в лес. Хоть крупинка надежды. Пожалуйста, прошу!», – обратились родственники в соцсетях.

В МЧС уточнили, что 5-летний Максим находился на необорудованном пляже вместе со своими родителями и другими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU