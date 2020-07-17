2020-07-17T08:02:34+03:00
Общество

В Уфе усилены посты ДПС на дорогах: стало известно, с чем это может быть связано

В башкирскую столицу прибыли высокопоставленные лица
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские стоят на проспекте ОктябряПолицейские стоят на проспекте Октября
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Утром 17 июля уфимцы заметили, что на дорогах города увеличилось количество сотрудники дорожной полиции. Один из читателей «КП-Уфа» прислал фото с пересечения улицы Шафиева и проспекта Октября. На снимке видно, что инспекторы стоят по обе стороны проезжей части.

Усиление постов ДПС может быть связано с визитом высокопоставленных лиц. Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, вечером 16 июля в столицу прибыли сразу три федеральных чиновника: замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров, первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков и индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. В аэропорту их встретил лично Радий Хабиров. Делегация поучаствуют в торжественных мероприятиях по случаю 95-летия УМПО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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