В Башкирии решается вопрос о введении режима ЧС из-за аномальной жары

16 Июль 2020 2020-07-16T19:55:20+03:00

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Аномальная жара под 40, которая уже вторую неделю царит в республике, очень губительно влияет на посевы, особенно пшеничных полей, поэтому аграрии очень обеспокоены сложившейся ситуацией. И если озимые культуры чувствуют себя прекрасно – уже созрели и готовы к уборке урожая, то ранние и поздние яровые культуры в Зауралье и на северо-востоке республики могут погибнуть из-за засухи.

- Вторую неделю у нас стоит жара, и объемы урожая мы, к сожалению, теряем, хотя рассчитывали выйти на рекордный урожай. Сейчас на полях около 3,5 млн тонн зерна, и необходимо быстро собрать урожай, поскольку потом придут дожди. По предварительной оценке, потеря урожая может составить примерно 500 тысяч тонн, — передает ИА «Башинформ» слова заместителя премьер-министра правительства республики Ильшата Фазрахманова.

Чиновник отметил, что из-за сложившейся ситуации сейчас в Минсельхозе анализируют поступающие данные, после чего будет решаться вопрос о введении режима ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU