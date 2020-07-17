В Башкирии мужчина выжил после 15 ножевых ранений, нанесенных другом

17 Июль 2020 2020-07-16T18:58:49+03:00

А вот приятелю, схватившемуся за нож, грозит теперь внушительный срок

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Накануне в одну из учалинских больниц привезли 63-летнего мужчину, истекавшего кровью. Изумленные медики насчитали на теле несчастного около 15 ножевых ранений. Несмотря на серьезные раны, мужчину удалось спасти – сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Как выяснили сотрудники полиции, раны мужчине нанес его приятель. В тот день они выпивали вместе, но вскоре дружеская попойка переросла в ссору. Слово за слово, и вот хозяин квартиры схватился за нож и набросился на гостя-обидчика.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Материалы по делу переданы в следственный комитет республики. Подозреваемый находится под стражей. Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU