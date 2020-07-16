2020-07-16T19:20:42+03:00
Происшествия

В Уфе на диком пляже утонул молодой парень

Друзья рассказали, что он был пьян и не умел плавать
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: УГЗ по г. УфеФото: УГЗ по г. Уфе
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Сегодня, около 5 часов дня, в службу спасения поступил звонок, что в Калининском районе Уфы тонет человек. Как оказалось, компания молодых людей решила отдохнуть и искупаться на диком пляже, расположенном в месте слияния Уфимки и Теплого озера. Приятели выпили, после чего полезли в воду. Но один из парней, который не умел плавать, зашел в воду слишком далеко и начал тонуть. Ситуацию осложняло и сильное течение, и поэтому никто сразу и не понял, что произошло. Сейчас на месте происшествия работают водолазы, которые обшаривают дно в поисках тела утопшего.

- Данный участок акватории не только не оборудован для отдыха, но и считается весьма опасным: здесь встречаются теплые воды озера с холодной Уфимкой, и из-за перепадов температур могут возникнуть судороги и спазмы. Также неоднородный рельеф дна, сильное течение – каждый из этих факторов несет смертельную угрозу, - подчеркнули в Управлении гражданской защиты по Уфе, напомнив, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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