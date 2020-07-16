2020-07-16T18:10:03+03:00
Происшествия

В Башкирии в смертельной аварии с двумя фурами погиб мужчина

Водитель «семерки» скончался до приезда медиков
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Сегодня днем на трассе в Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь мужчины. Все произошло на 175-м километре автодороги Уфа-Оренбург: водитель ВАЗ-2107 выезжал со второстепенной дороги на трассу, но на повороте столкнулся со встречной фурой «Скания», а после машину отбросило на припаркованный на обочине грузовик «Ман».

Ожидаемо, что после двух столкновений с фурами от «семерки» осталась груда искореженного металла, а ее водитель, 62-летний житель Ишимбая, скончался на месте до приезда медиков.

- На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии уточняются, - заявили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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