Держалась за ветки из последних сил: в Башкирии парень спас утопающую девочку

16 Июль 2020 2020-07-16T17:33:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящий подвиг совершил 21-летний житель Янаульского района Айдар Рамазанов: он спас утопающего ребенка, не побоявшись за собственную жизнь. Все случилось сегодня днем, неподалеку от деревни Татарская Урада. Семилетняя девочка игралась в местной реке Буй, но течение сбило с ног малышку и понесло от берега. В последний момент ребенок успел ухватиться за ветки деревьев, но силы оставляли девочку с каждой секундой. Очевидцы позвонили спасателям, но Айдар Рамазанов не стал ждать. Не раздумывая, он бросился в воду, доплыл до противоположного берега и помог малышке выбраться на берег. Девочка сильно перепугалась, но не успела наглотаться воды, после осмотра медиками ее передали родителям.

Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде, тем более что каждый день в водоемах республики тонут десятки людей. Лучше держаться подальше от диких необорудованных пляжей и не лезть в воду в алкогольном опьянении или не умея плавать, а также внимательно следить за своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU