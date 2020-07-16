В Уфе возобновляется дезинфекция улиц из-за коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T20:38:06+03:00

Последний раз обработка проводилась еще в мае

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В Уфе ночью 16 июля возобновится дезинфекция улиц «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции». Обработка начнется в 23:00. Об этом сообщает столичная администрация.

«Спецтехника пройдет по маршруту ул. Мингажева от ул. 8 марта до ул. Революционная , ул. Революционная от ул. Айская до ул. Мингажева, ул. Айская от ул. 8 марта до ул. Революционная. Также обработка пройдет на прилегающих дворовых территориях», – передали в мэрии.

На указанных улицах будет временно ограничено движение транспорта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Последний раз такая обработка, согласно информации на сайте мэрии, проводилась еще в начале мая. Почему дезинфекцию было решено возобновить, неизвестно. Возможно, это связано с ростом числа новых носителей коронавируса в Башкирии: накануне таковых было 63, а сегодня – 57. Половина суточных подтвержденных случаев обычно приходится на Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU