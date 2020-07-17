2020-07-17T10:19:47+03:00
Происшествия

В Башкирии у няни из Италии украли больше полумиллиона рублей

Неизвестный пробрался в дом и забрал деньги в иностранной валюте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражиПолицейские возбудили уголовное дело по факту кражи
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В башкирском поселке Чишмы неизвестный украл у работающей в Италии женщины больше полумиллиона рублей в иностранной валюте. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Как передал собеседник, 47-летняя сельчанка, которая оказалась трудоустроенной в Италии няней, обратилась в полицию вечером 15 июля. Женщина сообщила правоохранителям, что из дома знакомой были похищены ее деньги – порядка 8100 евро (чуть больше 650 тысяч рублей по нынешнему курсу). Чтобы пробраться в жилище, злоумышленник разбил окно. Проникнув в дом, он нашел тайник и забрал оттуда все деньги.

Прибывшие на место преступления криминалисты смогли обнаружить следы рук вора. Правоохранители также изъяли на изучение кошелек, в котором, по всей видимости, и лежала крупная сумма. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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