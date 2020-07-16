2020-07-16T18:46:33+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает жителей Башкирии о шквалистом ветре во время аномальной жары

Порывы могут достигнуть 22 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Завтра в Башкирии будет жарко и ветреноЗавтра в Башкирии будет жарко и ветрено
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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение – днем 17 июля при высокой температуре воздуха усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 17-22 метров в секунду.

Столбик термометра грядущей ночью покажет 19-24° (по востоку до 13°), днем – 31-36° (местами – до 38-40°). В период с 16 по 17 июля в отдельных районах республики ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. На юге региона сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.

В аварийном ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности. Спасатели не рекомендуют при усилении ветра находиться на улице под большими деревьями и парковать машины рядом со слабо укрепленными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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