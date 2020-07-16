2020-07-16T14:43:34+03:00
Общество

Уфимский адвокат рассказал, почему на экс-главврача РКБ Эльзу Сыртланову отказались заводить уголовное дело

Юрист показал фото постановления следственного комитета
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: фейсбук / Эльза Сыртлановафото: фейсбук / Эльза Сыртланова
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Уфимский адвокат Рамиль Гизатуллин рассказал, почему Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело за халатность в отношении экс-главврача РКБ имени Куватова, где в апреле 2020 года произошла вспышка коронавируса. Юрист представляет интересы обратившихся в СК родственников 33-летнего мужчины Юлая, который умер от ковида в главной республиканской больнице.

Гизатуллин опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографии постановления СК об отказе в возбуждения уголовного дела «ввиду отсутствия […] признаков преступления». Оно, утверждает адвокат, «вынесено исключительно на [основе] показаний Сыртлановой». Из выводов документа следует, что руководством РКБ принимались меры по предотвращению распространения коронавируса, при этом не установлено, что вспышка COVID-19 среди пациентов и работников произошла именно по вине главврача или других должностных лиц больницы.

Адвокат отметил, что по факту вспышки коронавирусной инфекции есть «одно «большое» дело». Его рассматривают в третьем отделе по особо важным делам. Помимо него, есть заявления родственников погибших в РКБ, которые рассматриваются в территориальном отделе – Гизатуллин называет эти дела условно «маленькими». «Большое» дело и, скажем так, «маленькие» дела рассматривать совместно не желают», – заключил юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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