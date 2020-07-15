В Уфе нашли брошенного родными умирающего дедушку, рядом с которым лежала записка

15 Июль 2020 2020-07-15T19:00:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Печальные новости пришли от волонтеров группы помощи «Старость в радость»: совсем недавно они рассказывали тяжелую жизненную историю 86-летнего пенсионера из Уфы, который остался совсем один и нуждался в помощи. Полгода назад он похоронил жену, а еще раньше и двух сыновей. У мужчины есть дальние родственники и внуки, но они совсем забыли про деда и не навещают его. А в мае у Геннадия Ивановича украли документы, поэтому он даже не может получить пенсию и купить продукты. Тогда волонтеры купили ему все необходимое и пообещали помочь с документами, но случилась беда.

- Еще вчера вечером к нему заходила соседка, кормила его, а уже сегодня нашли возле него записку: «Помогите, нужна скорая помощь». смерили давление – 230 на 110, температура под 39, дедушка лежит никакой. Вызвали скорую, заставили забрать дедушку в больницу. Прогнозы неутешительные, 20 процентов поражение лёгких, высокое давление. Увезли в реанимацию, взяли анализы на коронавирус. Остается только молиться, чтобы выжил и пошел на поправку, - вздыхает волонтер АНО «Старость в радость» Ольга Ремаренко.

Сейчас Геннадия Ивановича уже перевели в отделение, но он по-прежнему очень слаб, и никто не дает гарантии, что он поправится. Волонтеры просят откликнуться родственников пожилого мужчины, ведь ему как никогда нужна помощь и поддержка близких.

ИСТОЧНИК KP.RU