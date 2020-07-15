В Уфе неизвестные в масках напали с пистолетом на молодую пару в подъезде

15 Июль 2020 2020-07-15T18:09:23+03:00

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В минувший понедельник в подъезде одного из домов на улице Менделеева произошло разбойное нападение. На молодую пару прямо возле их квартиры напали трое грабителей в масках – выстрелили из травматического пистолета молодому человека в живот, брызнули в лицо из газового баллончика и ударили кирпичом по голове, после чего попытались вырвать у него из рук сумку с деньгами и документами. У его спутницы злоумышленники попытались отобрать дорогой смартфон, но парочка отчаянно сопротивлялась, поэтому нападавшие поспешили ретироваться.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия». С места преступления правоохранители изъяли резиновую пулю, осколок кирпича, отпечатки рук и следы обуви. Нападавших сейчас разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU