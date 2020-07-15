Житель Башкирии надругался над 79-летней пенсионеркой прямо в ее доме
44-летний житель Башкирии рассказал полицейским, что надругался над 79-летней женщиной.
Жуткий акт насилия над пенсионеркой произошел ночью 13 июля. Вечером в дом к пожилой женщине из Мелеузовского района пришел ее 44-летний знакомый, с которым она начала распивать алкоголь. В один момент пьяный мужчина потерял над собой контроль и набросился на хозяйку дома. Несчастная женщина не смогла оказать сопротивление извращенцу, который над ней надругался.
Спустя несколько часов пенсионерка нашла в себе силы позвонить в полицию. Вскоре на место приехали оперативники, которые задержали мужчину и доставили его в отделение. Насильник не стал ничего отрицать и дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU