Житель Башкирии надругался над 79-летней пенсионеркой прямо в ее доме

15 Июль 2020 2020-07-15T16:45:30+03:00

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44-летний житель Башкирии рассказал полицейским, что надругался над 79-летней женщиной.

Жуткий акт насилия над пенсионеркой произошел ночью 13 июля. Вечером в дом к пожилой женщине из Мелеузовского района пришел ее 44-летний знакомый, с которым она начала распивать алкоголь. В один момент пьяный мужчина потерял над собой контроль и набросился на хозяйку дома. Несчастная женщина не смогла оказать сопротивление извращенцу, который над ней надругался.

Спустя несколько часов пенсионерка нашла в себе силы позвонить в полицию. Вскоре на место приехали оперативники, которые задержали мужчину и доставили его в отделение. Насильник не стал ничего отрицать и дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU