2020-07-15T19:59:33+03:00
Общество

В период весенне-летнего призыва в армию отправились более пяти тысяч жителей Башкирии

Руководитель республики назвал этот показатель «очень хорошим»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итог весенне-летней призывной кампании. За этот период в армию отправились более пяти тысяч жителей республики – стандартное число срочников предыдущих призывов.

«У нас очень хорошие показатели […] среди регионов Центрального военного округа, – написал Хабиров в своих соцсетях. – Пополнили мы и нашу часть, в Алкино. Во всех родах войск, от ракетных и воздушно-десантных до научных рот и войск нацгвардии служат ребята из Башкортостана».

Руководитель региона «уверен – мужчина должен служить, должен получить воинскую специальность, многое уметь и знать». Хабиров пожелал новобранцам и их близким, «чтобы год разлуки пролетел быстро и безболезненно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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