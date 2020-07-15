На водоемах Башкирии за один день погибло восемь человек

15 Июль 2020 2020-07-15T20:07:18+03:00

Самому молодому из них всего 17 лет

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В Башкирии 14 июля на озерах и реках утонули восемь человек. Тела погибших были извлечены из воды. Практически все они купались на необорудованных местах. Самому молодому из них всего 17 лет. Об этом сообщает региональное МЧС.

– в Баймакском районе в одном километре от села Старый Сибай на реке Карагайлы утонула 55-летняя женщина. Инцидент произошел в десять часов вечера. Родственники вытащили ее из воды. До приезда «скорой» она скончалась.

– в Балтачевском районе, вблизи деревни Янтимирово утонул 59-летний мужчина. Тело обнаружили и извлекли из воды местные жители.

– в городе Стерлитамаке на реке Ашкадар утонул 48-летний мужчина

– в городе Белорецке из реки Белой спасатели извлекли тело 29-летнего парня.

– в Давлекановском районе на озере Аслыкуль на надувном матрасе плавал 17-летний подросток. Позже матрас был обнаружен у берега. Еще через некоторое время тело юноши нашли водолазы.

– в Куюргазинском районе, в карьере вблизи села Бугульчан очевидцы вытащили из воды тело 68-летней пенсионерки.

– в Уфимском районе на реке Дёма очевидцами обнаружено тело неизвестного мужчины. Его личность устанавливается.

– в городе Ишимбае на реке Белой отдыхающие заметили еще один труп неизвестного.

С наступлением жары в Башкирии участились летальные случаи на воде. По данным МЧС, только за минувшие выходные на «диких» пляжах погибло 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU