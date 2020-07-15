Численность безработных в Башкирии выросла в пять раз

15 Июль 2020 2020-07-15T16:05:03+03:00

На данный момент на бирже труда состоят 95 тысяч человек

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В Башкирии численность безработных с начала текущего года выросла в 5,2 раза и по состоянию на 13 июля составила 95 тысяч человек. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.

Уровень регистрируемой безработицы сложился в районе 5%. Каждый третий потерял рабочее место в период пандемии коронавируса.

Почти половина – 46% – обратившихся в центры занятости не работали год и дольше или вовсе не имели официального места работы. С мая по июль они получили 5175 рублей в качестве пособия. Безработным, у которых есть дети, дополнительно выплачивают по три тысячи рублей на каждого ребенка. В этом году федеральный бюджет выделил Башкирии на пособия 2,5 млрд рублей.

Иванова отметила, что с начала лета работодатели стали активнее предлагать вакансии. Чиновница связывает это с послаблением ограничительных мер.

«В июне в центры занятости населения заявлено более 21 тысячи вакансий, из них 96% – вакансии внутри республики. На 13 июля в республиканском банке вакантных мест заявлено более 40 тысяч вакансий», – добавила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU