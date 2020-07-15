2020-07-15T20:26:39+03:00
Общество

Медики составили рейтинг районов Башкирии по количеству страдающих психическими заболеваниями

Отличился Салават – тут страдающих от ментальных недугов больше всего
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Медики составили рейтинг районов Башкирии по количеству страдающих психическими заболеваниямиМедики составили рейтинг районов Башкирии по количеству страдающих психическими заболеваниямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Медики Башкирии составили рейтинг городов и районов, жители которых чаще всего имеют проблемы с психикой.

Врачи посчитали количество больных психическими заболеваниями в расчете на каждые 100 тысяч населения города или района. Согласно докладу о санитарном благополучию населения, с 2014 года количество граждан с ментальными проблемами уменьшилось со значений в 239,8 до 177.1 в 2018 на каждые 100 тысяч человек.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в некоторых районах происходит рост количества больных. Медики раздели проблемные города на несколько зон в соответствии с ростом количества больных. Так, «существенно напряженная ситуация» сложилась в Аургазинском, Янаульском, Аскинском, Чекмагушевском районах и городе Межгорье. «Критическую» оценку получили Салаватский и Мечетлинский районы. Более чем в 2,6 раз количество больных психическими заболеваниями выросло в городе Салават – этот скачек медики назвали «условно катастрафическим».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики составили рейтинг районов Башкирии по количеству страдающих психическими заболеваниями
На водоемах Башкирии за один день погибло восемь человек
В Уфе нашли брошенного родными умирающего дедушку, рядом с которым лежала записка
В Уфе неизвестные в масках напали с пистолетом на молодую пару в подъезде
В Уфе зарегистрированы случаи мышиной лихорадки
Житель Башкирии надругался над 79-летней пенсионеркой прямо в ее доме
Численность безработных в Башкирии выросла в пять раз
Прогноз погоды в Башкирии на 16 июля: аномальная жара сохранится
Роспотребнадзор запретил устраивать в Уфе авиашоу
Общественница из Башкирии выдвинула свою кандидатуру на пост президента Татарстана
Названы сроки реконструкции уфимского цирка
ВТБ: В ПФО спрос на кредитные каникулы близок общероссийскому показателю
Рядом с микрорайоном в башкирском городе загорелся лес
В Уфе «отчаянную домохозяйку» засняли без страховки на высоте 50 метров
В Башкирии впервые за июль резко выросло число зараженных коронавирусом
Участок улицы Комсомольской в Уфе останется закрытым до конца июля
Радий Хабиров хочет, чтобы о башкирском молоке знали «в любом уголке России»
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов