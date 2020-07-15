Медики составили рейтинг районов Башкирии по количеству страдающих психическими заболеваниями

15 Июль 2020 2020-07-15T20:26:39+03:00

Отличился Салават – тут страдающих от ментальных недугов больше всего

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Медики Башкирии составили рейтинг городов и районов, жители которых чаще всего имеют проблемы с психикой.

Врачи посчитали количество больных психическими заболеваниями в расчете на каждые 100 тысяч населения города или района. Согласно докладу о санитарном благополучию населения, с 2014 года количество граждан с ментальными проблемами уменьшилось со значений в 239,8 до 177.1 в 2018 на каждые 100 тысяч человек.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в некоторых районах происходит рост количества больных. Медики раздели проблемные города на несколько зон в соответствии с ростом количества больных. Так, «существенно напряженная ситуация» сложилась в Аургазинском, Янаульском, Аскинском, Чекмагушевском районах и городе Межгорье. «Критическую» оценку получили Салаватский и Мечетлинский районы. Более чем в 2,6 раз количество больных психическими заболеваниями выросло в городе Салават – этот скачек медики назвали «условно катастрафическим».

ИСТОЧНИК KP.RU