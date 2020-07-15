Прогноз погоды в Башкирии на 16 июля: аномальная жара сохранится
Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды по республике на завтра, 16 июля. Аномальная жара, которая держится в большинстве районов региона уже вторую неделю, все никак не отступит.
Осадков в Башкирии не ожидается. Будет так же солнечно, как и в предыдущие дни. Ветер юго-восточного и южного направлений может усилиться днем, но в целом останется умеренным.
Температура воздуха ночью составит 19-24°, местами до 14°, днем 33-37°, местами сильная жара – до 38-40°. Кроме того, по югу республики из-за знойной погоды сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
Впрочем, терпеть пекло над Башкирией осталось недолго – уже в эту пятницу прогнозируются резкие изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU