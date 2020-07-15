Общественница из Башкирии выдвинула свою кандидатуру на пост президента Татарстана
Башкирская общественница и правозащитница Рамиля Саитова подала в ЦИК Татарстана документы на участие в выборах президента республики. Об этом активистка сообщила на своем ютуб-канале. Политик уже объявила о «трех главных пунктах» своей предвыборной программы.
1. Национализация всех природных ресурсов и стратегических предприятий;
2. Демонтаж вертикали власти, изъятие у чиновников всех властных полномочий с сохранением исполнительских функций;
3. Надлежащий статус государственного татарского языка. Обязательное изучение языка «во всей системе образования» региона и использование его в государственном делопроизводстве.
Напомним, год назад Рамиля Саитова пыталась принять участие в выборах главы Башкирии. Успехом эта идея не увенчалась – местный ЦИК отказал в регистрации: общественница не прошла муниципальный фильтр.
ИСТОЧНИК KP.RU