Общественница из Башкирии выдвинула свою кандидатуру на пост президента Татарстана

15 Июль 2020 2020-07-15T13:47:20+03:00

Год назад Рамиля Саитова пыталась поучаствовать в выборах главы родной республики

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Башкирская общественница и правозащитница Рамиля Саитова подала в ЦИК Татарстана документы на участие в выборах президента республики. Об этом активистка сообщила на своем ютуб-канале. Политик уже объявила о «трех главных пунктах» своей предвыборной программы.

1. Национализация всех природных ресурсов и стратегических предприятий;

2. Демонтаж вертикали власти, изъятие у чиновников всех властных полномочий с сохранением исполнительских функций;

3. Надлежащий статус государственного татарского языка. Обязательное изучение языка «во всей системе образования» региона и использование его в государственном делопроизводстве.

Напомним, год назад Рамиля Саитова пыталась принять участие в выборах главы Башкирии. Успехом эта идея не увенчалась – местный ЦИК отказал в регистрации: общественница не прошла муниципальный фильтр.

ИСТОЧНИК KP.RU