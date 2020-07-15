Названы сроки реконструкции уфимского цирка

15 Июль 2020 2020-07-15T13:02:30+03:00

Цирк будет открыт не раньше 2021 года

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В Минкульте Башкирии огласили сроки работ по реконструкции уфимского госцирка. По словам и.о. главы ведомства Натальи Лапшиной, деньги на проектно-изыскательные работы уже выделены по поручению Радия Хабирова. Заказчиком является Республиканское управление капитального строительства.

Как сообщают коллеги из UfaTime.ru со ссылкой на министра, конкурс проекта проведен. К концу 2020 года планируется завершить проектные работы и провести государственную экспертизу здания. Далее решение о финансировании работ будет принято в Минкульте РФ. Деньги для проведения реконструкции выделят из Федеральной адресной инвестиционной программы.

Напомним, уфимский цирк закрыт с 2017 года после признания его аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU