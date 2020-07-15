Роспотребнадзор запретил устраивать в Уфе авиашоу

фото: «Русские Витязи» / russianknights.ru

Роспотребнадзор наложил запрет на проведение в Уфе авиашоу группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Мероприятие было запланировано на 17 июля.

«Федеральная служба Роспотребнадзора ввела запрет на выступления в рамках любых торжественных мероприятий пилотажной группе «Русские витязи», – передала «КП-Уфа» сообщение надзорного ведомства директор департамента информационного сопровождения Аппарата Правительства РБ Ольга Красноногая.

По предварительной информации, запрет введен в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Авиашоу пользуется популярностью и собирает большое количество зрителей, что в условиях пандемии идет в разрез с эпидемиологическими нормами.

Мероприятие планировалось провести рядом с памятником Салавата Юлаева, над рекой Белой. Предполагалось, что новые Су-35С и Су-30СМ в течение 25 минут будут демонстрировать различные фигуры группового, парного и одиночного пилотажа: «бочку», развороты и виражи, «зеркало», «петлю Нестерова» и другие.