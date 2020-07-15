В Уфе зарегистрированы случаи мышиной лихорадки
Показатель заражения находится на уровне 2019 года
Выявлены случаи заражения мышиной лихорадкойФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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С начала сезона выявлен 41 случай заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщила заместитель начальника отдела Роспотребнадзора по РБ Зульфия Раисовна.
По приведенным данным, показатель заражения не превышает данные 2019 года за соответствующий период.
Заражения выявлены в Уфимском, Иглинском, Орджоникидзевском и Калининском районах.
Напомним, что главным переносчиком заболевания являются мыши. Основной способ предотвращения распространения заболевания – борьба с грызунами на участке, не забывая о правилах личной гигиены.
ИСТОЧНИК KP.RU