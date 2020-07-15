2020-07-15T17:21:01+03:00
Общество

В Уфе зарегистрированы случаи мышиной лихорадки

Показатель заражения находится на уровне 2019 года
Зиля Зинурова
Поделиться:
Выявлены случаи заражения мышиной лихорадкойВыявлены случаи заражения мышиной лихорадкойФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

С начала сезона выявлен 41 случай заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщила заместитель начальника отдела Роспотребнадзора по РБ Зульфия Раисовна.

По приведенным данным, показатель заражения не превышает данные 2019 года за соответствующий период.

Заражения выявлены в Уфимском, Иглинском, Орджоникидзевском и Калининском районах.

Напомним, что главным переносчиком заболевания являются мыши. Основной способ предотвращения распространения заболевания – борьба с грызунами на участке, не забывая о правилах личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе зарегистрированы случаи мышиной лихорадки
Житель Башкирии надругался над 79-летней пенсионеркой прямо в ее доме
Численность безработных в Башкирии выросла в пять раз
Прогноз погоды в Башкирии на 16 июля: аномальная жара сохранится
Роспотребнадзор запретил устраивать в Уфе авиашоу
Общественница из Башкирии выдвинула свою кандидатуру на пост президента Татарстана
Названы сроки реконструкции уфимского цирка
ВТБ: В ПФО спрос на кредитные каникулы близок общероссийскому показателю
Рядом с микрорайоном в башкирском городе загорелся лес
В Уфе «отчаянную домохозяйку» засняли без страховки на высоте 50 метров
В Башкирии впервые за июль резко выросло число зараженных коронавирусом
Участок улицы Комсомольской в Уфе останется закрытым до конца июля
Радий Хабиров хочет, чтобы о башкирском молоке знали «в любом уголке России»
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов