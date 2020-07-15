В Уфе жестоко расправились с парнем из Саратова

15 Июль 2020 2020-07-14T21:20:49+03:00

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В Уфе неизвестные до смерти избили 24-летнего парня из Саратова.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткая история произошла вечером 12 июля. На окраине улицы в районе уфимского Затона медики обнаружили избитого молодого человека. Парень был в бессознательном состоянии и никак не реагировал на врачей. Медики диагностировали у него серьезные травмы головы и легких. К сожалению, до больницы жителя Саратова довезти так и не смогли – он скончался в машине скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают, кто мог нанести молодому человеку смертельные травмы. Известно, что ранее погибший был судим за разбой у себя на родине в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU